Участие лидера под вопросом

В поединке 34 тура чемпионата Франции ПСЖ уверенно победил Мец (3:1). Форвард парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль в матче, досрочно покинул поле на 87-й минуте.

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Нападающий получил повреждение бедра после единоборства с Хабибом Майги. Впрочем, повреждение форварда не оказалось серьезным. Не исключено, что тренерский штаб не будет рисковать здоровьем футболиста и не выпустит игрока во встрече против МанСити.

В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел в футболке французского клуба 42 матча, в которых наколотил 37 голов и отдал 10 ассистов.

Кто пропустит матч с МанСити

Бернат (травма колена)

Летелье (травма внутренней поверхности бедра)

Рафинья (повреждение спины)

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ – МанСити состоится в среду, 28 апреля. Стартовый свисток судьи в Париже прозвучит в 22: 00.