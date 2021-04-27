Участие лидера под вопросом
В поединке 34 тура чемпионата Франции ПСЖ уверенно победил Мец (3:1). Форвард парижан Килиан Мбаппе, оформивший дубль в матче, досрочно покинул поле на 87-й минуте.
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Нападающий получил повреждение бедра после единоборства с Хабибом Майги. Впрочем, повреждение форварда не оказалось серьезным. Не исключено, что тренерский штаб не будет рисковать здоровьем футболиста и не выпустит игрока во встрече против МанСити.
В этом сезоне 22-летний Мбаппе провел в футболке французского клуба 42 матча, в которых наколотил 37 голов и отдал 10 ассистов.
Кто пропустит матч с МанСити
- Бернат (травма колена)
- Летелье (травма внутренней поверхности бедра)
- Рафинья (повреждение спины)