Красавец – гол на тренировке

Полузащитник парижан выделился среди остальных на тренировке. Леандро Паредес показал, что не только Килиан Мбаппе или Неймар могут забивать такие голы в футболке ПСЖ.

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Паредес легко выполнил удар рабоной с нулевого угла, который составил более 10 метров за линией ворот. Мяч полетел прямо в сетку ворот. Такой гол приятно удивил его одноклубников.

К такой снайперской меткости не был готов даже клубный оператор, снимающий тренировки французского клуба. Ему не удалось отснять всю невероятную траекторию полета мяча.

В этом сезоне Паредес провел в футболке парижан 30 поединков, в которых отметился одним голом и отдал 4 асисты.

ПСЖ уже 24 апреля сыграет на выезде против Мец. Клуб Маурисио Почеттино с 69 очками идет на 2-м месте.

Видео гола Паредеса