Участь лідера під питанням

У поєдинку 34 туру чемпіонату Франції ПСЖ впевнено переміг Мец (3:1). Форвард парижан Кіліан Мбаппе, який оформив дубль у матчі, достроково залишити поле на 87-й хвилині.

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Нападник отримав пошкодження стегна після єдиноборства з Хабібом Майгі. Втім, пошкодження форварда не виявилося серйозним. Не виключено, що тренерський штаб не буде ризикувати здоров'ям футболіста та не випустить гравця у зустрічі проти МанСіті.

У цьому сезоні 22-річний Мбаппе провів у футболці французького клубу 42 матчі, у яких наколотив 37 голів та віддав 10 асистів.

Хто пропустить матч із МанСіті

Бернат (травма коліна)

Летельє (травма внутрішньої поверхні стегна)

Рафінья (пошкодження спини)

Перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – МанСіті відбудеться у середу, 28 квітня. Стартовий свисток судді у Парижі пролунає о 22:00.