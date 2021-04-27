Участь лідера під питанням
У поєдинку 34 туру чемпіонату Франції ПСЖ впевнено переміг Мец (3:1). Форвард парижан Кіліан Мбаппе, який оформив дубль у матчі, достроково залишити поле на 87-й хвилині.
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Нападник отримав пошкодження стегна після єдиноборства з Хабібом Майгі. Втім, пошкодження форварда не виявилося серйозним. Не виключено, що тренерський штаб не буде ризикувати здоров'ям футболіста та не випустить гравця у зустрічі проти МанСіті.
У цьому сезоні 22-річний Мбаппе провів у футболці французького клубу 42 матчі, у яких наколотив 37 голів та віддав 10 асистів.
Хто пропустить матч із МанСіті
- Бернат (травма коліна)
- Летельє (травма внутрішньої поверхні стегна)
- Рафінья (пошкодження спини)