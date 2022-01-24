Восстановление Кьезы продлится более полугода
Кьезе пришлось сделать операцию из-за травмы передней крестообразной связки левого колена. Операция была проведена 23-го января в Инсбруке (Австрия).
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Сообщается, что восстановление 24-летнего футболиста продлится около семи месяцев. Из-за этого Федерико пропустит все матчи Ювентуса в этом сезоне.
Также Кьеза не поможет сборной Италии, которая 24-го марта сыграет против Португалии в матче плей-офф отбора на чемпионат мира.
Кьеза травмировался в матче Серии А
- Федерико не смог закончить матч 21-го тура Серии А против Ромы, в котором Ювентус вырвал победу (3:4).
- Футболист покинул поле в середине первого тайма.
- Игрок сборной Италии покинул поле в сопровождении медиков и после не мог сам передвигаться. Федерико покинул стадион на электрокаре.
- В сезоне-2021/2022 Кьеза сыграл в 18 матчах за Ювентус. На его счету 4 гола и столько же результативных передач.