Восстановление Кьезы продлится более полугода

Кьезе пришлось сделать операцию из-за травмы передней крестообразной связки левого колена. Операция была проведена 23-го января в Инсбруке (Австрия).

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Сообщается, что восстановление 24-летнего футболиста продлится около семи месяцев. Из-за этого Федерико пропустит все матчи Ювентуса в этом сезоне.

Также Кьеза не поможет сборной Италии, которая 24-го марта сыграет против Португалии в матче плей-офф отбора на чемпионат мира.

Кьеза травмировался в матче Серии А