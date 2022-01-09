Рома – Ювентус 3:4

Голы: Эбрахам, 11, Мхитарян, 48, Пеллегрини, 53 – Дибала, 18, Локателли, 70, Кулушевски, 73, Де Шильо, 77

Удаление: Де Лигт, 81 (Ювентус)

Незабитый пенальти: Пеллегрини, 82 (Рома)

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Результативное начало игры

Рома на правах хозяйки уверенно вошла в игру и на 7-й минуте создала первую угрозу возле ворот Ювентуса. Подача с углового закончилась опасным ударом Эбрахама, однако Щенсны спас партнеров.

Но через 4 минуты голкипер Ювентуса не смог остановить Эбрахама. Нападающему снова дали пробить после подачи углового и Щенсны был бессилен.

Видео гола Эбрахама

Казалось, что Рома сможет развить успех, однако единичная атака туринцев завершилась голом. Кьеза перед штрафным Ромы нашел Дибалу, который красивым ударом расписался в воротах Патрисиу.

Видео гола Дибалы

Мощный старт Ромы во втором тайме

Сразу после перерыва Рома сумела вернуть себе преимущество. "Волки" спокойно подошли к штрафной Ювентуса, что завершилось ударом Мхитаряна издалека. Мяч рикошетом от Де Шильо залетел в ворота Щенсны.

Видео гола Мхитаряна

Еще через 5 минут преимущество римских футболистов составляло два гола. Подопечные Жозе Моуринью поймали туринцев на контратаке и заработали штрафной с опасной позиции.

Третий мяч в ворота Щенсны отправил Пеллегрини красивым ударом в "девятку" ворот.

Видео гола Пеллегрини

Камбек Ювентуса

Однако Ювентус не сдался и на 70-й минуте отыграл один мяч: Локателли замкнул навес в штрафную от Мораты – 3:2! А уже через три минуты счет был равным.

Видео гола Локателли

Очередной навес в штрафную Ромы завершился голом от Кулушевски. Сначала гол отменили якобы из-за офсайда, но после просмотра повтора мяч был засчитан.

Видео гола Кулушевски

На этом Ювентус не остановился и заставил последний волосок на голове Моуринью окончательно поседеть. На 77-й минуте Смоллинг неудачно выбил мяч, из-за чего Де Шильо оказался на ударной позиции.

Защитник туринцев мощно пробил и впервые в матче вывел гостей вперед – 3:4!

Видео гола Де Шильо

Упущенный шанс Ромы

Казалось, что победа в кармане Ювентуса, однако команду подвел Де Лигт: он сыграл рукой в штрафной, в результате чего получил удаление и "привез" пенальти.

У Ромы была отличная возможность сравнять счет, но Щенсны отразил удар Пеллегрини с 11 метров.

Несмотря на игру в меньшинстве, Ювентус отстоял победу, благодаря которой набрал 38 очков в турнирной таблице. Туринцы занимают 5-ю строчку и проигрывают Аталанте, которая 4-я, всего 3 очка. Рома имеет 32 балла – 8 строчка.