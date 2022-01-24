Відновлення К'єзи триватиме понад пів року
К'єзі довелося зробити операцію через травму передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Операцію було проведено 23-го січня в Інсбруку (Австрія).
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Повідомляється, що відновлення 24-річного футболіста триватиме близько семи місяців. Через це Федеріко пропустить всі матчі Ювентуса у цьому сезоні.
Також К'єза не допоможе збірній Італії, яка 24-го березня зіграє проти Португалії у матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу.
К'єза травмувався у матчі Серії А
- Федеріко не зміг закінчити матч 21-го туру Серії А проти Роми, в якому Ювентус вирвав перемогу (3:4).
- Футболіст покинув поле в середині першого тайму.
- Гравець збірної Італії залишив поле у супроводі медиків і після не міг сам пересуватися. Федеріко покинув стадіон на електрокарі.
- У сезоні-2021/2022 К'єза зіграв у 18 матчах за Ювентус. На його рахунку 4 голи та стільки ж результативних передач.