Милан-Ювентус 0:0

К слову Гол-конфетка Зиеша принес Челси уверенную победу в матче против Тотенхема

Матч был сыгран в присутствии около пяти тысяч зрителей из-за новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Команды не порадовали главными моментами, завершив поединок скучной ничьей.

На 28-й минуте встречи форвард миланцев Златан Ибрагимович был заменен из-за повреждения голеностопа.

После этого результата Милан по набранным очкам сравнялся со вторым Наполи, отставая от Интера на четыре очка. Ювентус остается на пятой строчке, всего на очко ниже лигочемпионовской четвертой позиции Аталанты, но бергамцы провели на игру меньше.

Милан – Ювентус видеообзор