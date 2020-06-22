Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі успішно переніс операцію на травмованому коліні. Хірургічне втручання пройшло в Римі, столиці Італії.

Про це донецький клуб повідомив на своїй сторінці у Twitter, виклавши фото гравця з лікарняної палати.

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Исмаили успешно перенес операцию на колене в Риме. Скорейшего восстановления, Исма! pic.twitter.com/nNoa1aSfTE — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 22, 2020

Травма Ісмаїлі: що відомо

Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні "Шахтаря". За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.