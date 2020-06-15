Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал игроков своей команды, которые способны заменить травмированного защитника команды Исмаили.

Луиш Каштру в эфире телеканала "Футбол 1" прокомментировал победу в матче 26-м тура УПЛ над "Колосом" (1:0). Исмаили этот матч пропустил.

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"Пытаясь говорить о позиции, которую занимал игрок такого уровня, как Исмаили, – говорить о чем-то сложном. Мы всегда будем пытаться сравнивать с тем, кто там находился. Исмаили – игрок с очень сильным характером, очень амбициозный, очень большой трудоголик. При этом – фантастический человек", – отметил главный тренер "горняков".

Все ребята на других позициях тоже очень сильные. Но мы сейчас говорим о футболисте, который является примером в клубе. На данный момент не хочу ни в коем случае сравнивать любого игрока, который может занять позицию Исмаили. Нам нужно это оценить и быть реалистами. У нас есть Сиприано, Болбат, которые могут играть на позиции слева в обороне. Посмотрим, какова будет лучшая опция на эту позицию.

Травма Исмаили: что известно

Исмаили получил досадную травму на тренировке "Шахтера". По его итогам у Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через пол года.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.