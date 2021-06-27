Климас и Лопес-старший договорились о реванше, – Ломаченко
Источник:ютуб-канал SNOWQUEENLA
Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня нокаутировал Масайоши Накатани. Украинский боксер надеется, что реванш против Теофимо Лопеса все-таки состоится.
Ломаченко ждет реванша с Лопесом
У нас после обеда Василий Ломаченко рассказал, состоится ли реванш с Теофимо Лопесом. Украинец откровенно заявил, что промоутер Эгис Климас уже разговаривал с Лопесом-старшим относительно второго боя между боксерами. Также там присутствовал и Боб Арум.
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Они пожали руки и вроде договорились о том, что будет реванш. Сейчас Лопесам надо провести поединок с Камбососом, а после этого, в декабре будет реванш. Вероятно, что в "Madison Square Garden",
– сказал Ломаченко.
"У Лопеса были проблемы в бою с Накатани. Возможно, что он вышел и не настроился на него. Тогда Накатани никто не знал, потому это вполне возможно. Я бы сказал, что Накатани неудобный соперник. Японцы всегда отличаются стойкостью и характером" – поделился впечатлениями от боя украинский боксер.
- Украинская команда уже в течение 7 месяцев уговаривала Лопеса провести второй бой. Однако у американцев была принципиальная позиция – никакого реванша.
- После победы над Накатани украинец снова попросил Теофимо провести еще один поединок. А команда боксера из США и сама заговорила о реванше.
- Ломаченко готов ждать. Так как следующий бой Лопес проведет против Джорджа Камбососа, и только тогда он сможет выйти на ринг против Василия.