Ломаченко чекає на реванш з Лопесом
У інтерв'ю після поєдинку Василь Ломаченко розповів, чи відбудеться реванш з Теофімо Лопесом. Українець відверто заявив, що промоутер Егіс Клімас вже розмовляв з Лопесом-старшим щодо другого бою між боксерами. Також там був присутній і Боб Арум.
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Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, у грудні буде реванш. Ймовірно, що у "Madison Square Garden",
– сказав Ломаченко.
"У Лопеса були проблеми в бою з Накатані. Можливо, що він вийшов і не налаштувався на нього. Тоді Накатани ніхто не знав, тому це цілком можливо. Я б сказав, що Накатані незручний суперник. Японці завжди відрізняються стійкістю і характером" – поділився враженнями від бою український боксер.
- Українська команда вже протягом 7 місяців вмовляла Лопеса провести другий бій. Однак американці мали принципову позицію – жодного реваншу.
- Після перемоги над Накатані українець знову попросив Теофімо провести ще один поєдинок. Натомість команда боксера з США сама заговорила про реванш.
- Ломаченко готовий чекати. Адже наступний бій Лопес проведе проти Джорджа Камбососа, лише тоді він зможе вийти на ринг проти Василя.