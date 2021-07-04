Кличко: возможно, я снова услышу, как вы скандируете мое имя

Кличко поздравил сборную Англии с выходом в полуфинал Евро-2020. Легендарный боксер философски воспринял поражение Украины и заявил, что все любят возвращение после неудач.

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Как вам всем известно (особенно английским фанатам), я терпел поражения в своем виде спорта. Дело не в проигрыше, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее. Мы все любим возвращение, не так ли?,

– сказал Кличко.

Владимир добавил, что гордится украинской сборной. Кличко призвал украинских футболистов и фанатов держать голову выше.

"Нам нужно высоко держать голову, ведь мы далеко прошли в этом турнире. Мы показали, что можем соревноваться. Не сомневаюсь, что мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. До новых встреч, друзья, спасибо всем фанатам", – отметил боксер.

В завершение Кличко сказал, что возможно снова услышит фанатов, которые выкрикивают его имя.

"Как профессиональный спортсмен, я никогда не считаю совершенно очевидным то, насколько вы все важны. Продолжайте болеть. Возможно, как-то я снова услышу то, как вы скандируете мое имя", – резюмировал Владимир.

Очевидно, что обращение Кличко не было прямым ответом боксеру Тайсону Фьюри. Однако чемпион WBC после победы Англии пошутил с Кличко и украинской сборной. Кто знает, возможно, Кличко вернется в бокс и проведет реванш с Фьюри.

Кличко неоднократно заявлял, что хочет вернуться ради рекорда Джорджа Формана. Последнему удалось в 45 лет стать старейшим чемпионом мира.

Для того чтобы стать чемпионом и побить рекорд Формана, Кличко придется победить Тайсона Фьюри, который удерживает титул WBC, или Энтони Джошуа – действующий обладатель титулов WBA, WBO, IBF.