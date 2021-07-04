Кличко: Можливо, я знову почую, як ви скандуєте моє ім'я

Кличко привітав збірну Англії з виходом до півфіналу Євро-2020. Легендарний боксер філософськи сприйняв поразку України та заявив, що всі люблять повернення після невдач.

Варте уваги Перезавантаження перед поверненням: Кличко показав своє місце сили

Як вам всім відомо (особливо англійським фанатам), я зазнавав поразок у своєму виді спорту. Справа не у програші, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо повернення, чи не так?,

– сказав Кличко.

Володимир додав, що пишається українською збірною. Кличко закликав українських футболістів та фанатів тримати голову вище.

"Нам потрібно високо тримати голову, адже ми далеко пройшли у цьому турнірі. Ми показали, що можемо змагатися. Не сумніваюся, що ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами. До нових зустрічей, друзі, дякую всім фанатам", – зазначив боксер.

На завершення Кличко сказав, що можливо знову почує фанатів, які вигукують його ім'я.

"Як професійний спортсмен, я ніколи не вважаю цілком очевидним те, наскільки ви всі важливі. Продовжуйте вболівати. Можливо, якось я знову почую те, як ви скандуєте моє ім'я", – резюмував Володимир.

Очевидно, що звернення Кличка не було прямою відповіддю боксеру Тайсону Ф'юрі. Однак чемпіон WBC після перемоги Англії покепкував з Кличка та української збірної. Хто знає, можливо, Кличко повернеться у бокс і проведе реванш з Ф'юрі.

Кличко неодноразово заявляв, що хоче повернутися заради рекорду Джорджа Формана. Останньому вдалося у 45 років стати найстаршим чемпіоном світу.

Для того, щоб стати чемпіоном і побити рекорд Формана, Кличку доведеться перемогти Тайсона Ф'юрі, який утримує титул WBC, або Ентоні Джошуа – чинний володар титулів WBA, WBO, IBF.

Збірна України програла Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 з рахунком 4:0 та покинула Євро-2020.