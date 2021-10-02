Кличко обещает помочь организовать реванш Усик – Джошуа в Киеве

Виталий Кличко поддерживал Александра Усика в Лондоне во время поединка с Энтони Джошуа. После победы украинца Кличко пообещал Усику помочь побить Тайсона Фьюри. Теперь же мэр Киева готов посодействовать проведению реванша Усик – Джошуа.

Кличко: приложим все усилия

Кличко предположил, что реванш Усика с Джошуа может состояться самое позднее через 8 месяцев. Он прокомментировал вероятность проведения поединка в Киеве.

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Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве,

– сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что Усик имеет действующий контракт с промоутерской компанией К2 Promotions. Она основана братьями Кличко в 2005 году.

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