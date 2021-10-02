Кличко обещает помочь организовать реванш Усик – Джошуа в Киеве
2 октября 2021 , 19:32Читати новину українською
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Виталий Кличко поддерживал Александра Усика в Лондоне во время поединка с Энтони Джошуа. После победы украинца Кличко пообещал Усику помочь побить Тайсона Фьюри. Теперь же мэр Киева готов посодействовать проведению реванша Усик – Джошуа.
Кличко: приложим все усилия
Кличко предположил, что реванш Усика с Джошуа может состояться самое позднее через 8 месяцев. Он прокомментировал вероятность проведения поединка в Киеве.
Это интересно Кличко назвал Усика особым боксером, который вошел в историю
Сложный вопрос. Это вопрос переговоров, мы приложим все усилия для того, чтобы он, если прошел – то в Киеве,
– сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что Усик имеет действующий контракт с промоутерской компанией К2 Promotions. Она основана братьями Кличко в 2005 году.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Александр Усик 25 сентября в Лондоне побил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.
- Джошуа уже активировал опцию о реванше с Усиком, которая была предусмотрена контрактом. Усик выразил желание провести бой в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сперва заявил, что реванш вряд ли состоится в Украине. Он предположил, что второй бой снова пройдет в Великобритании.
- Впоследствии промоутер добавил, что с организацией реванша Усик – Джошуа в Киеве "нет проблем".
- По информации Хирна, реванш состоится в феврале – апреле 2022 года.