Кличко готов вернуться в бокс ради одного боя: откровенное признание боксера

Владимир Кличко продолжает сохранять интригу относительно своего вероятного возвращения в бокс. Легендарный чемпион мира, ушедший из бокса в 2017 году, прокомментировал вероятный камбэк.

Кличко: в ближайшие 5 лет возможно все

45-летний Кличко заявил, что его не интересует возвращение в бокс ради того, чтобы "сломать челюсть". Владимир в который раз намекнул, что его интересует рекорд.

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Когда Кличко попросили уточнить, о каком рекорде идет речь, украинец вспомнил достижение Джорджа Формана.

Джорджу Форману было 45 лет и 10 месяцев, когда он в последний раз участвовал в боях. Я не хочу начинать заново в возрасте 45 лет и одиннадцати месяцев. Должен быть небольшой промежуток, потому что мне всего 45 лет,

– сказал Кличко.

. Форман в 45 лет и 10 месяцев стал самым возрастным в истории чемпионом мира по боксу.

Владимир заявил, что в течение ближайших пяти лет может вернуться ради одного поединка.

"В ближайшие 5 лет возможно все. Но это не спортивный камбэк, в конце концов, я все там видел. Но не откидываю возвращения ради одного боя", – резюмировал Кличко.

Что известно о вероятном возвращении Кличко