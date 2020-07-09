Украинский боксер Владислав Сиренко оценил шансы возвращения на ринг бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. Он считает, что украинец составил бы серьезную конкуренцию в хэвивейте.

Своим мнением поделился Владислав Сиренко в интервью Mixsport.

Читайте также: Настоящий патриот: Кличко рассказал, какой бой стал самым важным в карьере

Предложение от Сиренко

Он считает, что у Владимира есть цель побить рекорд Формана, который стал чемпионом в 45 лет. По его словам, если Кличко себя хорошо чувствует и готов, то почему бы ему не попробовать сделать это.

С правильным настроем Владимир может дать хороший бой каждому топу в хэвивейту,

– заявил Сиренко.

Если у Владимира Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может выйти на ринг совсем другим человеком, чем мы его видели в течение его карьеры, подчеркнул Сиренко.

Он добавил, что было бы интересно увидеть возвращение легенды на ринг. Все боксеры работают над тем, чтобы вернуть титулы в Украину.

Что известно о Владиславе Сиренко

Сиренко выступает с 2017 года в тяжелой весовой категории. Владислав – серебряный призер молодежного чемпионата Европы в 2013 году. Также в 2013 году стал победителем Кубка Украины среди молодежи. Боксер – бронзовый призер чемпионата Украины (2014) в любителях. Среди профессионалов является чемпионом по версии WBF International (2018) в тяжелом весе.

Возвращение Владимира Кличко на ринг