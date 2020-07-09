Кличко еще может дать бой ведущим боксерам в хэвивейте, – тяжеловес Сиренко
Украинский боксер Владислав Сиренко оценил шансы возвращения на ринг бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко. Он считает, что украинец составил бы серьезную конкуренцию в хэвивейте.
Своим мнением поделился Владислав Сиренко в интервью Mixsport.
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Предложение от Сиренко
Он считает, что у Владимира есть цель побить рекорд Формана, который стал чемпионом в 45 лет. По его словам, если Кличко себя хорошо чувствует и готов, то почему бы ему не попробовать сделать это.
С правильным настроем Владимир может дать хороший бой каждому топу в хэвивейту,
– заявил Сиренко.
Если у Владимира Кличко есть желание победить и стать чемпионом мира, то он может выйти на ринг совсем другим человеком, чем мы его видели в течение его карьеры, подчеркнул Сиренко.
Он добавил, что было бы интересно увидеть возвращение легенды на ринг. Все боксеры работают над тем, чтобы вернуть титулы в Украину.
Что известно о Владиславе Сиренко
Сиренко выступает с 2017 года в тяжелой весовой категории. Владислав – серебряный призер молодежного чемпионата Европы в 2013 году. Также в 2013 году стал победителем Кубка Украины среди молодежи. Боксер – бронзовый призер чемпионата Украины (2014) в любителях. Среди профессионалов является чемпионом по версии WBF International (2018) в тяжелом весе.
Возвращение Владимира Кличко на ринг
- Владимир Кличко завершил карьеру боксера в августе 2017 года. Последний бой украинец провел 29 апреля 2017 года, в котором Кличко техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа.
- После этого в СМИ появлялись слухи будто Кличко планирует вернуться на ринг.
- Кличко не давал прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры. Владимир говорил, что готов вернуться на ринг ради рекорда.
- Украинец вроде хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 55 лет.