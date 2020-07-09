Український боксер Владислав Сіренко оцінив шанси повернення на ринг колишнього чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Володимира Кличка. Він вважає, що українець склав би серйозну конкуренцію в хевівейті.

Своєю думкою поділився Владислав Сіренко у інтерв'ю для Mixsport.

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Пропозиція від Сіренка

Він вважає, що у Володимира є мета побити рекорд Формана, який став чемпіоном в 45 років. За його словами, якщо Кличко себе добре почуває і готовий, то чому б йому не спробувати зробити це.

З правильним настроєм Володимир може дати хороший бій кожному топу в хевівейті.

– заявив Сіренко.

Якщо у Володимира Кличка є бажання повернутися, перемогти і стати чемпіоном світу, то він може вийти в ринг зовсім іншою людиною, ніж ми його бачили протягом його кар'єри, підкреслив Сіренко.

Він додав, що було б цікаво побачити повернення легенди на ринг. Усі боксери працюють над тим, щоб повернути титули в Україну.

Що відомо про Владислава Сіренка

Сіренко виступає з 2017 року у важкій ваговій категорії. Владислав – срібний призер молодіжного чемпіонату Європи у 2013 році. Також у 2013 році став переможцем Кубка України серед молоді. Боксер – бронзовий призер чемпіонату України (2014) в любителях. Серед професіоналів є чемпіоном за версією WBF International (2018) у важкій вазі.

Повернення Володимира Кличка на ринг