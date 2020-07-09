Кличко ще може дати бій провідним боксерам у хевівейті, – важковаговик Сіренко
Український боксер Владислав Сіренко оцінив шанси повернення на ринг колишнього чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Володимира Кличка. Він вважає, що українець склав би серйозну конкуренцію в хевівейті.
Своєю думкою поділився Владислав Сіренко у інтерв'ю для Mixsport.
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Пропозиція від Сіренка
Він вважає, що у Володимира є мета побити рекорд Формана, який став чемпіоном в 45 років. За його словами, якщо Кличко себе добре почуває і готовий, то чому б йому не спробувати зробити це.
З правильним настроєм Володимир може дати хороший бій кожному топу в хевівейті.
– заявив Сіренко.
Якщо у Володимира Кличка є бажання повернутися, перемогти і стати чемпіоном світу, то він може вийти в ринг зовсім іншою людиною, ніж ми його бачили протягом його кар'єри, підкреслив Сіренко.
Він додав, що було б цікаво побачити повернення легенди на ринг. Усі боксери працюють над тим, щоб повернути титули в Україну.
Що відомо про Владислава Сіренка
Сіренко виступає з 2017 року у важкій ваговій категорії. Владислав – срібний призер молодіжного чемпіонату Європи у 2013 році. Також у 2013 році став переможцем Кубка України серед молоді. Боксер – бронзовий призер чемпіонату України (2014) в любителях. Серед професіоналів є чемпіоном за версією WBF International (2018) у важкій вазі.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера у серпні 2017 року. Останній бій українець провів 29 квітня 2017 року, у якому Кличко технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Кличко не давав прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років