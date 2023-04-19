Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) 2:1 (2:6, 7:6, 6:4)

Поединок с участием бывшей первой ракетки Украины длился 2 часа 32 минуты. К сожалению, Элина Свитолина растеряла свое преимущество по ходу встречи. 24 Канал.

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Если в первом сете украинка просто не оставляла шансов сопернице, то в следующих двух партиях было все иначе. В первом Свитолина повела в счете 0:5. Далее Элина дала Таусон взять два гейма, чтобы не проиграть первый сет всухую 2:5.

Восьмой гейм был за украинской теннисисткой. Свитолина с двойным брейком спокойно закончила первый сет 2:6.

Вторую партию лучше начала соперница из Дании. Таусон взяла два гейма подряд 2:0, но по ходу второго сета украинка ликвидировала преимущество Клары. В девятом гейме Свитолина даже впервые за сет повела в счете 4:5.

Свитолина была в шаге от победы, но Тауссон перевела игру в тай-брейк, где уверенно победила 7:3 и сделала счет за партиями 1:1.

Всё решалось в третьем сете. На старте которого Таусон снова повела 2:0, а Свитолина была в роли догоняющей теннисистки. В этот раз украинцы не удалось догнать датскую теннисистку. Тауссон взяла партию 6:4. Хотя Свитолина билась на португальском корте до последнего. Об этом свидетельствует последний затяжной гейм, когда Таусон только с третьего раза закончила матч.