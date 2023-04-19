Клара Таусон (Данія) – Еліна Світоліна (Україна) 2:1 (2:6, 7:6, 6:4)

Поєдинок за участю колишньої першої ракетки України тривав 2 години 32 хвилини. На жаль, Еліна Світоліна розгубила свою перевагу по ходу зустрічі, пише 24 Канал.

​Читайте також Бий, ґвалтуй, викрадай: як у тенісі продали свої принципи заради китайських грошей

Якщо у першому сеті українка просто не залишала шансів суперниці, то у двох наступних партіях було все інакше. У першому Світоліна повела у рахунку 0:5. Далі Еліна дала Таусон взяти два гейми, аби не програти перший сет всуху 2:5.

Восьмий гейм був за українською тенісисткою. Світоліна з подвійним брейком спокійно закінчила перший сет 2:6.

Другу партію краще розпочала суперниця з Данії. Таусон взяла два гейми поспіль 2:0, але по ходу другого сету українка ліквідувала перевагу Клари. В дев'ятому геймі Світоліна навіть вперше за сет повела у рахунку 4:5.

Світоліна була у кроці від перемоги, але Таусон перевела гру в тай-брейк, де впевнено перемогла 7:3 та зробила рахунок за партіями 1:1.

Все вирішувалось у третьому сеті. На старті якого Таусон знову повела 2:0, а Світоліна була у ролі тенісистки, яка наздоганяє. Цього разу українці не вдалось наздогнати данську тенісистку. Таусон взяла партію 6:4. Хоча Світоліна билась на португальському корті до останнього. Пр оце свідчить останній затяжний гейм, коли Таусон лише з третього разу закінчила матч.