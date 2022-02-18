Китайская пара фигуристов очаровала выступлением на Олимпиаде и установила рекорд: видео
Китайская пара фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун установила еще один мировой рекорд на Олимпийских играх. На этот раз безудержным китайцам не было равных в короткой программе.
Китайцы побили собственный рекорд
За свое выступление Суй Вэньцзин и Хань Цун получили рекордные 84,41 балла, сообщает 24 канал. Это позволило китайцам выйти на первое место в борьбе за золото.
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Пара из Китая опередила россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые в короткой программе набрали 82,76 балла.
Интересно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал им – 82,83. Он был установлен в короткой программе на турнире Олимпийских игр в Пекине.
Смотрите видео невероятного выступления Суй Вэньцзин и Хань Цун
Победитель Олимпийских игр в парном катании определится уже 19 февраля. В 13:00 фигуристы будут соперничать в произвольной программе.
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Мировой рекорд Суй и Хань стал седьмым из всех видов спорта на Олимпиаде-2022. Интересно, что пять рекордов были установлены в фигурном катании.
Рекорды Олимпиады-2022
- Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) – краткая программа (спортивные пары, командный турнир);
- Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) – краткая программа (спортивные пары, личный турнир);
- Нейтан Чен (США) – краткая программа (мужской турнир);
- Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – ритмический танец (танцы на льду, личный турнир);
- Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – сумма баллов (танцы на льду, личный турнир);
- Нильс ван дер Пул (Швеция) – конькобежный спорт, 10000 метров;
- Сюзанне Схюллтинг (Нидерланды) – шорт-трек, 1000 метров.