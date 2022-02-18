Китайці побили власний рекорд

За свій виступ Суй Веньцзин та Хань Цун отримали рекордні 84,41 бала, повідомляє 24 канал. Це дозволило китайцям вийти на перше місце в боротьбі за "золото".

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Пара з Китаю випередила росіян Анастасію Мішину та Олександра Галлямова, які в короткій програмі набрали 82,76 бала.

Цікаво, що попередній світовий рекорд належав їм – 82,83. Він був встановлений у короткій програмі на командному турнірі Олімпійських ігор у Пекіні.

Дивіться відео неймовірного виступу Суй Веньцзин та Хань Цун



Переможець Олімпійських ігор у парному катанні визначиться вже 19-го лютого. О 13:00 фігуристи будуть змагатися у довільній програмі.

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Світовий рекорд Суй і Хань став сьомим серед усіх видів спорту на Олімпіаді-2022. Цікаво, що п'ять рекордів було встановлено у фігурному катанні.

Рекорди Олімпіади-2022