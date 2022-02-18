Китайці побили власний рекорд
За свій виступ Суй Веньцзин та Хань Цун отримали рекордні 84,41 бала, повідомляє 24 канал. Це дозволило китайцям вийти на перше місце в боротьбі за "золото".
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Пара з Китаю випередила росіян Анастасію Мішину та Олександра Галлямова, які в короткій програмі набрали 82,76 бала.
Цікаво, що попередній світовий рекорд належав їм – 82,83. Він був встановлений у короткій програмі на командному турнірі Олімпійських ігор у Пекіні.
Дивіться відео неймовірного виступу Суй Веньцзин та Хань Цун
Переможець Олімпійських ігор у парному катанні визначиться вже 19-го лютого. О 13:00 фігуристи будуть змагатися у довільній програмі.
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Світовий рекорд Суй і Хань став сьомим серед усіх видів спорту на Олімпіаді-2022. Цікаво, що п'ять рекордів було встановлено у фігурному катанні.
Рекорди Олімпіади-2022
- Суй Веньцзин / Хань Цун (Китай) – коротка програма (спортивні пари, командний турнір);
- Суй Веньцзин / Хань Цун (Китай) – коротка програма (спортивні пари, особистий турнір);
- Нейтан Чен (США) – коротка програма (чоловічий турнір);
- Ґабріелла Пападакіс / Ґійом Сізерон (Франція) – ритмічний танець (танці на льоду, особистий турнір);
- Ґабріелла Пападакіс / Ґійом Сізерон (Франція) – сума балів (танці на льоду, особистий турнір);
- Нільс ван дер Пул (Швеція) – ковзанярський спорт, 10000 метрів;
- Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди) – шорт-трек, 1000 метрів.