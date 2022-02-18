Китайцы побили собственный рекорд

За свое выступление Суй Вэньцзин и Хань Цун получили рекордные 84,41 балла, сообщает 24 канал. Это позволило китайцам выйти на первое место в борьбе за золото.

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Пара из Китая опередила россиян Анастасию Мишину и Александра Галлямова, которые в короткой программе набрали 82,76 балла.

Интересно, что предыдущий мировой рекорд принадлежал им – 82,83. Он был установлен в короткой программе на турнире Олимпийских игр в Пекине.

Смотрите видео невероятного выступления Суй Вэньцзин и Хань Цун

Победитель Олимпийских игр в парном катании определится уже 19 февраля. В 13:00 фигуристы будут соперничать в произвольной программе.

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Мировой рекорд Суй и Хань стал седьмым из всех видов спорта на Олимпиаде-2022. Интересно, что пять рекордов были установлены в фигурном катании.

Рекорды Олимпиады-2022