Володар титулу IBF Теофімо Лопеса яскраво відповів на слова Ломаченка, що той готовий провести поєдинки у будь-якому місці. Американець очікував більш оригінальної відповіді від українця.

Спочатку Теофімо записав для Василя відео і закликав його швидше провести бій та привезти всі його пояси. Ломаченко відповів і порадив Лопесу повернутися до роботи в залі. Чемпіон IBF не залишив відповідь Ломаченко без уваги та виклав новий пост із яскравою відповіддю у своєму Instagram.

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Словесний батл між боксерами

Я був у залі, кицька. Для мене ти маленький хлопчик, я поцілую тебе в лоб. Закрий рот,

– написав Лопес.

Лопес очікував від українця більш оригінальної відповіді. Також боксер зазначив, що українець взагалі не розмовляє англійською, а ще кепкує з цього приводу над самим Теофімо.

За словами американця, Ломаченко міг сказати: "Я поцілую тебе в лоб, хлопчик", так було б краще. Він заявив у інтерв'ю FightHype, що їсть таких ветеранів, як Ломаченко, на обід.

Коли відбудеться бій

У WBC заявляли, що зустріч боксерів відбудеться у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.

Зараз поєдинок взагалі може зірватись.

Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.