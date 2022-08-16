Не выдержал конкуренцию: Ковалец покинул расположение Динамо

Выступающий на позиции атакующего полузащитника Кирилл Ковалец попытался зарекомендовать себя в составе Динамо. Однако провалил пересмотр, киевляне отказались от футболиста.

Динамо он не нужен

Опытный 29-летний футболист продолжает находиться без клуба. Кирилл Ковалец побывал на просмотре в Динамо, но не подошел к киевскому гранду.

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Ранее президент команды Игорь Суркис говорил, что окончательное решение по полузащитнику будет принимать главный тренер бело-синих Мирча Луческу. Похоже, Ковалец-младший ничем не поразил румынского специалиста.

Тем более что у Динамо есть хорошая конкуренция в центре поля.

Первая информация о тренировках Ковальца с киевлянами появилась еще в конце июля. Но дело не дошло до контракта.

Последним клубом в карьере Ковальца была Александрия, которую он покинул 4 июля 2022 года.

Коротко о карьере Кирилла Ковальца