Для Ковальца это был бы прыжок вверх

Вместе с командой в Польше уже несколько дней тренируется бывший лидер Александрии Кирилл Ковалец. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

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В начале июля атакующий полузащитник покинул клуб из одноименного города, потому находится без команды. Кузнец покинул Александрию после окончания контракта. Вместе с ним александровский клуб покинул Владимир Одарюк, уже трудоустроившийся в Ингульке из Петрова.

Однако даже такие тренировки с киевским клубом не означают, что "бело-синие" близки к трансферу Ковальца. На его позиции у Динамо успешно выступает Виталий Буяльский. Также роль атакующего полузащитника может взять на себя Денис Гармаш, игравший и на острие атаки киевлян.

Ковальцу будет сложно переплюнуть на этой позиции ветеранов команды Буяльского и Гармаша.