Динамо він не потрібен
Досвідчений 29-річний футболіст продовжує перебувати без клубу. Кирило Ковалець побував на перегляді у Динамо, але не підійшов київському гранду.
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Раніше президент команди Ігор Суркіс говорив, що остаточне рішення по півзахиснику прийматиме головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу. Схоже, що Ковалець-молодший нічим не вразив румунського спеціаліста.
Тим паче, що у Динамо є хороша конкуренція у центрі поля.
Перша інформація про тренування Ковальця з киянами з'явилась ще наприкінці липня. Але справа не дійшла до контракту.
Останнім клубом у кар'єрі Ковальця була Олександрія, яку він покинув 4 липня 2022 року.
Коротко про кар'єру Кирила Ковальця
- Кирило Ковалець відзначається своїм вмінням віддати останню передачу та футбольним інтелектом.
- Виступав виключно в Україні – за Металіст U-17, Оболонь-2, Шахтар-3, Чорноморець та Олександрію, де був одним із лідерів.
- В останньому сезоні за Олександрію відіграв 11 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
- Через операцію на коліні пропустив частину минулого сезону.