Динамо он не нужен
Опытный 29-летний футболист продолжает находиться без клуба. Кирилл Ковалец побывал на просмотре в Динамо, но не подошел к киевскому гранду.
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Ранее президент команды Игорь Суркис говорил, что окончательное решение по полузащитнику будет принимать главный тренер бело-синих Мирча Луческу. Похоже, Ковалец-младший ничем не поразил румынского специалиста.
Тем более что у Динамо есть хорошая конкуренция в центре поля.
Первая информация о тренировках Ковальца с киевлянами появилась еще в конце июля. Но дело не дошло до контракта.
Последним клубом в карьере Ковальца была Александрия, которую он покинул 4 июля 2022 года.
Коротко о карьере Кирилла Ковальца
- Кирилл Ковалец отмечается своим умением отдать последнюю передачу и футбольным интеллектом.
- Выступал исключительно в Украине – за Металлист U-17, Оболонь-2, Шахтер-3, Черноморец и Александрию, где был одним из лидеров.
- В последнем сезоне за Александрию отыграл 11 матчей, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.
- Из-за операции на колене пропустил часть прошлого сезона.