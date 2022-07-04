Один из них уже нашел новую команду

Украинский клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с футболистами. У Кирилла Ковальца и Владимира Одарюка закончились соглашения с Александрией.

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Потеря Ковальца существенно для команды из одноименного города. Кирилл был настоящим лидером на футбольном поле.

В клубе поблагодарили футболистов за работу и пожелали удачи в будущем.

В прошлом сезоне, который из-за войны войны был досрочно закончен, Александрия заняла шестое место в УПЛ.

Как Ковалец и Одарюк выступали за Александрию