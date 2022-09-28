Украинский гимн в Грузии: боец спецподразделения "Kraken" стал чемпионом Европы по ММА

С 26 по 28 сентября в Тбилиси (Грузия) принимает чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам международной федерации GAMMA. Копилка Украины пополнилась золотой наградой.

Еще одна спортивная победа Украины

Новоиспеченным чемпионом Европы стал Кирилл Коломиец. Боец спецподразделения "Kraken" прекрасно воспользовался отпуском, предоставленным ему для подготовки и выступления на престижных соревнованиях, пишет 24 канал.

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Кирилл одержал победу над испанцем Климом Гусеевым в весовой категории до 77,1 килограмма. Уже с первых секунд украинский начал действовать первым номером. Активность Коломийца привела к тому, чтоб Гусеев оказался на настиле.

На этом Коломиец не остановился и продолжал уверенно добивать соперника по пути к своему "золоту". Судьи остановили избиение и присудили победу Кириллу.

Кирилл Коломиец – чемпион Европы по ММА в грузинском Тбилиси. Невероятный результат и еще одна победа Украины на спортивном фронте. Наши спортсмены не перестают приятно удивлять. Украинский гимн раздается на грузинской земле.



Кирилл Коломиец – чемпион Европы по ММА / Кадр по трансляции

28 сентября у Коломица будет еще один шанс на медаль. Кирилла ждет финал с ММА-straking.

Кирилл Коломиец – защитник Украины на обоих фронтах