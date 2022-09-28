Еще одна спортивная победа Украины

Новоиспеченным чемпионом Европы стал Кирилл Коломиец. Боец спецподразделения "Kraken" прекрасно воспользовался отпуском, предоставленным ему для подготовки и выступления на престижных соревнованиях, пишет 24 канал.

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Кирилл одержал победу над испанцем Климом Гусеевым в весовой категории до 77,1 килограмма. Уже с первых секунд украинский начал действовать первым номером. Активность Коломийца привела к тому, чтоб Гусеев оказался на настиле.

На этом Коломиец не остановился и продолжал уверенно добивать соперника по пути к своему "золоту". Судьи остановили избиение и присудили победу Кириллу.

Кирилл Коломиец – чемпион Европы по ММА в грузинском Тбилиси. Невероятный результат и еще одна победа Украины на спортивном фронте. Наши спортсмены не перестают приятно удивлять. Украинский гимн раздается на грузинской земле.



Кирилл Коломиец – чемпион Европы по ММА / Кадр по трансляции

28 сентября у Коломица будет еще один шанс на медаль. Кирилла ждет финал с ММА-straking.

Кирилл Коломиец – защитник Украины на обоих фронтах