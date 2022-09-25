Едет, чтобы поднять в Грузии сине-желтый флаг

Украинский защитник сменяет на время военный фронт на спортивный. Для качественной подготовки к чемпионату Европы и самого выступления на соревнованиях Кириллу Коломийцу предоставили отпуск, пишет 24 канал.

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Кирилл Коломиец – представитель Украины на ЧЕ / Фото предоставлено 24 каналу

В ГУР дали добро и отпустили талантливого бойца на престижный старт в Грузию. Ведь в прошлом году Кирилл стал чемпионом Европы по ММА.



Кирилл Коломиец защищает Украину от оккупантов / Фото предоставлено 24 каналу

Кирилл Коломиец – защитник Украины не только на военном фронте