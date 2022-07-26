Эмоциональное выступление украинского бойца

Коломиец одержал победу в рейтинговом бою в весе 77 килограммов. Победу боец ​​посвятил своим собратьям из подразделения и всем героям, защищающим Харьковскую область, сообщает 24 канал.

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"Я посвящаю свою победу собратьям из спецподразделения KRAKEN города Харьков, которые ежедневно охраняют мой родной город и уничтожают врага. Ребята, вы – настоящие герои.

Сегодня я поднял этот флаг, но я уверен, что мы его еще не раз поднимем в главном сражении против нашего общего врага. Слава Украине!", – сказал Кирилл.

Видео эмоциональной речи бойца

В ответ в зале Коломийцу кто-то ответил: "Героям слава!" Зрители встретили слова украинца аплодисментами.

Ранее стало известно, что в боях за Украину погиб польский доброволец-боец ММА Томаш Валентек – он участвовал в боях на Донбассе в составе Международного легиона Украины.

Польский спортсмен погиб после артиллерийских обстрелов врага.