Ким – это будущее Украины, – Поворознюк о знакомстве с главой Николаевской ОГА

12 мая 2022 , 20:46
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Президент Ингульца Александр Поворознюк возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Так он активно помогает ВСУ и местным жителям.

Президент Ингульца: На языке была не война, а девушки

Поворознюк не афиширует, что именно входит в его обязанности и как он помогает ВСУ. Агробизнесмен в период полномасштабной войны познакомился с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

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Поворознюк поделился мнениями по поводу этой встречи. Он подчеркнул, что такие люди, как Виталий Ким – будущее страны.

Такие, как Виталий Ким, – это будущее Украины. На таких людях будет держаться Украина. Он делает все от души, он настолько глубоко в этой теме. Для него самое главное – это победа, как и для меня. Поэтому мы, наверное, так близко пообщались друг с другом. У нас точно на языке была не война, а девушки,
– сказал Поворознюк.

Президент Ингульца видел своими глазами оккупантов, ему удалось даже украсть у них танк. По его словам, они подавились мясом, когда увидели Поворознюка.

Любопытно. В нынешнем сезоне, который досрочно закончили из-за войны, футбольный клуб Ингулец занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

Безумная популярность после выхода трека

  • В первые дни войны президент Ингульца записал эмоциональное видеообращение в поддержку Владимира Зеленского. Его слова легли в основу музыкального произведения команды МюслиUA.
  • Этот трек стремительно возглавил музыкальные рейтинги Украины. Сам Поворознюк сначала был шокирован, когда услышал песню при своем участии, однако сам хит ему понравился.
  • Однако чрезмерная популярность ему не по душе.
В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о треке "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумной популярности, встрече с оккупантами, а также о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

Эмоциональный разговор Поворознюка о войне и политике: смотрите видео

 

Автор: Дарина Жданович