Ким – это будущее Украины, – Поворознюк о знакомстве с главой Николаевской ОГА
Президент Ингульца Александр Поворознюк возглавил добровольческий батальон "За Петровщину". Так он активно помогает ВСУ и местным жителям.
Президент Ингульца: На языке была не война, а девушки
Поворознюк не афиширует, что именно входит в его обязанности и как он помогает ВСУ. Агробизнесмен в период полномасштабной войны познакомился с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.
Читайте также Они мясом подавились, – Поворознюк рассказал, как украл танк в оккупантов
Поворознюк поделился мнениями по поводу этой встречи. Он подчеркнул, что такие люди, как Виталий Ким – будущее страны.
Такие, как Виталий Ким, – это будущее Украины. На таких людях будет держаться Украина. Он делает все от души, он настолько глубоко в этой теме. Для него самое главное – это победа, как и для меня. Поэтому мы, наверное, так близко пообщались друг с другом. У нас точно на языке была не война, а девушки,
– сказал Поворознюк.
Президент Ингульца видел своими глазами оккупантов, ему удалось даже украсть у них танк. По его словам, они подавились мясом, когда увидели Поворознюка.Любопытно. В нынешнем сезоне, который досрочно закончили из-за войны, футбольный клуб Ингулец занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.
Безумная популярность после выхода трека
- В первые дни войны президент Ингульца записал эмоциональное видеообращение в поддержку Владимира Зеленского. Его слова легли в основу музыкального произведения команды МюслиUA.
- Этот трек стремительно возглавил музыкальные рейтинги Украины. Сам Поворознюк сначала был шокирован, когда услышал песню при своем участии, однако сам хит ему понравился.
- Однако чрезмерная популярность ему не по душе.
Эмоциональный разговор Поворознюка о войне и политике: смотрите видео