Президент Ингульца: На языке была не война, а девушки

Поворознюк не афиширует, что именно входит в его обязанности и как он помогает ВСУ. Агробизнесмен в период полномасштабной войны познакомился с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

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Поворознюк поделился мнениями по поводу этой встречи. Он подчеркнул, что такие люди, как Виталий Ким – будущее страны.

Такие, как Виталий Ким, – это будущее Украины. На таких людях будет держаться Украина. Он делает все от души, он настолько глубоко в этой теме. Для него самое главное – это победа, как и для меня. Поэтому мы, наверное, так близко пообщались друг с другом. У нас точно на языке была не война, а девушки,

– сказал Поворознюк.

Президент Ингульца видел своими глазами оккупантов, ему удалось даже украсть у них танк. По его словам, они подавились мясом, когда увидели Поворознюка.

Любопытно. В нынешнем сезоне, который досрочно закончили из-за войны, футбольный клуб Ингулец занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

Безумная популярность после выхода трека

В первые дни войны президент Ингульца записал эмоциональное видеообращение в поддержку Владимира Зеленского. Его слова легли в основу музыкального произведения команды МюслиUA.

Этот трек стремительно возглавил музыкальные рейтинги Украины. Сам Поворознюк сначала был шокирован, когда услышал песню при своем участии, однако сам хит ему понравился.

Однако чрезмерная популярность ему не по душе.

В эксклюзивном разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о треке "Вова, еб*ш их, бл*ть", безумной популярности, встрече с оккупантами, а также о том, как война повлияла на посевную и будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

Эмоциональный разговор Поворознюка о войне и политике: смотрите видео