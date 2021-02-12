Во Франции полиции удалось раскрыть детали смерти автогонщика Лорана Паскуали. Пропавший в 2018 году пилот был жестоко убит киллером.

Полиция во Франции арестовала киллера, убившего автогонщика Лорана Паскуали. Преступник признался в убийстве Паскуали.

Кстати Легендарного чемпиона Формулы-1 сбила машина: он находится в больнице

Паскуали убили за долги

Пилот пропал в 2018 году на 43-м году жизни. В сентябре 2019 года турист нашел в лесу человеческую голову. После анализа ДНК было установлено, что она принадлежала Паскуали.

Убийцей Паскуали оказался мужчина, который был членом сети киллеров. Он рассказал, что застрелил гонщика, после чего разбросал части его тела в разных местах в лесу.

Киллер оказался бывшим охранником и агентом Главного управления внешней безопасности Франции (DCRI).

Сообщается, что убийца "работал" в сети киллеров, которые убивали людей за неоплаченные долги.

По информации СМИ, именно долги Паскуали стали мотивом убийства. В частности, у автогонщика якобы был долг в 200 тысяч евро перед спонсором. Лоран якобы отказывался вернуть деньги.