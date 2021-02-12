У Франції поліції вдалося розкрити деталі смерті автогонщика Лорана Паскуалі. Зниклий у 2018 році пілот був жорстоко вбитий кілером.

Поліція у Франції заарештувала кілера, який вбив автогонщика Лорана Паскуалі. Злочинець зізнався у вбивстві Паскуалі.

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Паскуалі вбили через борги

Пілот пропав у 2018 році на 43-у році життя. У вересні 2019 року турист знайшов у лісі людську голову. Після аналізу ДНК було встановлено, що вона належала Паскуалі.

Вбивцею Паскуалі виявився чоловік, який був членом мережі кілерів. Він розповів, що застрелив гонщика, після чого розкидав частини його тіла в різних місцях у лісі.

Кілер виявився колишнім охоронцем та агентом Головного управління зовнішньої безпеки Франції (DCRI).

Повідомляється, що вбився "працював" у мережі кілерів, які вбивали людей через неоплачені борги.

За інформацією ЗМІ, саме борги Паскуалі стали мотивом вбивства. Зокрема, автогонщик начебто мав борг у 200 тисяч євро перед спонсором. Лоран буцімто відмовлявся повернути гроші.