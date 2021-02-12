39-летний испанский автогонщик Фернандо Алонсо, который объявил о возвращении в Формулу-1 в сезоне-2021, попал в ДТП, осуществляя прогулку на велосипеде неподалеку от швейцарского Лугано.

Команда Alpine Renault, в которую испанец перешел перед чемпионатом 2021 года подтвердила, что Алонсо сбила машина.

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Испанец был немедленно госпитализирован в местную больницу. Рентгеновские снимки показали, что у 39-летнего гонщика перелом челюсти и повреждения зубов. Состояние пилота оценивается как стабильное. В ближайшее время он будет переведен в больницу Берна, где пройдет дальнейшие обследования,

– говорится в заявлении.

Что известно об Алонсо

Алонсо провел 17 сезонов в Формуле-1, выступая за команды Renault, McLaren и Ferrari. Дважды, в 2005-м и 2006-м, будучи пилотом Renault, становился чемпионом мира.

По окончании сезона-2018 Фернандо покинул Формулу-1, но в середине 2020-го объявил о своем возвращении.