Деньги не царят миром: Мбаппе принял сложное решение по предложению из Саудовской Аравии

Килина Мбаппе трепетно впал в размышления относительно своего будущего. Француза не интересует облачная зарплата.

Килиан Мбаппе отказывается переходить в Саудовскую Аравию. Звездный нападающий решил, в каком клубе хочет продолжить свою карьеру.

Достойно внимания Коноплянка мог играть рядом с Роналду: почему не сложился трансфер украинца в Саудовскую Аравию

Амбициозные игроки на такой соблазн не ведутся

Сага вокруг трансфера Килиана Мбаппе все обрастает новыми слухами. Ранее делегация саудовского коллектива Аль-Хилаля готовилась к встрече с французским форвардом. Представители азиатского клуба желали договориться с Мбаппе о контракте на один год. а после его завершения Килиан мог смело перейти в любой другой коллектив бесплатно. Более того, Аль-Хилаль готов был предложить французу заработную плату в размере 700 миллионов евро в год. Для сравнения Криштиану Роналду получает в Аль-Насре около 200 миллионов евро, а Лионелю Месси Аль-Хилаль согласился платить 600 миллионов, однако многократный обладатель "Золотого мяча" не клюнул на искушение.

По пути аргентинца решил пойти и Мбаппе. Килиан не намерен переходить в Саудовскую Аравию за какие-либо средства, поскольку не хочет ставить крест на своей карьере. Француз желает играть на самом высоком уровне и приобретать самые престижные трофеи. Единственный клуб, в который хочет перебраться звездный нападающий, – это мадридский Реал, в котором он сможет реализовать свои намерения. Ранее сообщалось, если Мбаппе окажется в АПЛ (ряд английских клубов заинтересован в услугах Килиана), то приоритетным вариантом для него есть лондонский Арсенал.

Стоит напомнить, что история Мбаппе в ПСЖ, скорее всего, подошла к концу, поскольку он не отправился со столичным коллективом в турне по Японии, потому что не желает продлевать с парижанами контракт. Более того, ходят слухи, что ПСЖ выставил звездного нападающего на трансфер, потому что тот тренируется с футболистами столичного клуба, которые находятся в данном статусе.

Топовые футболисты, перешедшие в Саудовскую Аравию

Аль-Иттихад – Карим Бензема, Н'Голо Канте, Жота.

Аль-Хилаль – Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Мусса Марега, Сергей Милинкович-Савич.

Аль-Наср – Давид Оспина, Криштиану Роналду, Талиска, Марцело Брозович.

Аль-Ахли – Эдуар Менди, Роберто Фирмино