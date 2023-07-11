Килиан Мбаппе может перейти в Лондонский Арсенал. Канониры – приоритетный вариант для звездного форварда в Англии.

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Сам решает, куда перейти

Слухи вокруг трансфера Килиана Мбаппе только зарастают чем-то новым, однако и раскрашиваются разными красками. Французский форвард отказал ПСЖ в продлении контрака, который заканчивается летом 2024 года. парижанам выгоднее в этом году уже попрощаться с Мбаппе и продать его за какие-то средства, чем Килиан покидал столицу Франции даром в своем статусе. ПСЖ всеми силами пытается уберечь звезду в своем составе, уже даже манипулируя нравственными ценностями, однако, скорее всего, Мбаппе окажется неумолимым.

На Килиана претендует в первую очередь мадридский Реал, куда француз должен перебраться еще в прошлом году, однако парижане в последний момент смогли соблазнить форварда денежным контрактом. Но вот терпение звезды уже сорвалось и сидеть во Франции ему надоело, поэтому "сливочные" снова включились в борьбу за Мбаппе. Составить конкуренцию "королевскому" клубу решил и Ливерпуль, готовый предложить 200 миллионов евро за именитого форварда. Как оказалось, у европейских грандов появился еще один конкурент, который сам Килиан предпочитает.

Речь идет о лондонском Арсенале, за который выступает лидер сборной Украины Александр Зинченко. Килиан Мбаппе все же рассматривает вариант переезда в Английскую Премьер-лигу. Если бы француз самовольно мог делать выбор, то он предпочел бы перейти именно в Арсенал. Дело в том, что Мбаппе импонирует, как строит команду Микель Артета, а также идея вернуть "канонирам" былую славу и трофеи. Однако у клуба вряд ли будет 200 миллионов евро на трансфер француза, поэтому переход может и затянуться.

Напомним. Арсенал потерял лидирующие позиции в АПЛ в конце сезона, отдав инициативу в руки Манчестер Сити, который впоследствии и выиграл чемпионат. Тем не менее, "канониры" все же смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов, что главный тренер МанСити Хосеп Гваридола назвал настоящей важнейшей победой.