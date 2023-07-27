Главный тренер Аль-Раеда Мариуш Шумудике рассказал, что Евгений Коноплянка мог стать его подопечным. Но вот трансферу украинцу не суждено было реализоваться.

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Мог изрядно подзаработать под конец карьеры

Наставник саудовского коллектива признался, что в "драгоценном" чемпионате, куда активно переезжают топовые футболисты, мог оказаться еще один звездный игрок в лице Евгения Коноплянки. Кандидатура украинского вингера серьезно рассматривалась главным тренером одного из местных коллективов, а именно главой Аль-Раеда Мауришем Шумудике.

Коуч отметил, что уровень игры украинского вингера далеко не соответствует тому, который он демонстрировал несколько лет назад. Оказалось, что Шумудике искал не просто звездную фигуру, а подлинное усиление своего коллектива. Также стоит отметить, что в нынешнем трансферном окне Аль-Раед не организовал переход ни одного топового футболиста в свой коллектив.

Коноплянка был в моем списке, но я отказал ему. Агент предлагал мне его, но вместе с тренерским штабом мы пришли к решению, что он нам ничем не сможет помочь. Возможно, Евгений покажет что-то в Клуже, но его карьера идет на убыль, это понятно,

– рассказал Шумудике.

Кстати говоря. Саудиты не планируют останавливаться и активно пытаются договориться с Килианом Мабппе, предлагая французу зарплату в размере 700 миллионов евро в год.

Напомним, что Евгений Конолянко перебрался в состояние румынского ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год. В прошлом сезоне украинец в футболке Краковии отыграл 28 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами. Клуж – не единственный клуб, в котором Евгений мог продолжить карьеру, поскольку Коноплянкой активно интересовались Полесье и Александрия. Но вот выбор опытного вингера все-таки пал на румынский коллектив.

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