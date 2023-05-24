Цена парижской прописки: ПСЖ подготовил бонус, чтобы удержать любимца Макрона

Французский форвард Пари Сен-Жермена Килиан Мбаппе мечтает изменить обстановку и стать обладателем Лиги чемпионов. Однако боссы парижан всеми средствами пытаются удержать звезду.

Летом 2022 года Килиан Мбаппе не сбежал в Реал, а неожиданно подписал новый контракт с ПСЖ. Француз стал одним из наиболее оплачиваемых спортсменов мира. Однако сколько Мбаппе не "корми", а он мыслями в новом клубе.

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Щедрые катарцы

Чтобы удержать своего лидера, ПСЖ подготовило огромный бонус. Если форвард решит остаться в составе чемпиона Лиги 1, то в сентябре получит на свой счет 90 миллионов евро. Не секрет, что клуб не мыслит своего будущего без Мбаппе.

По всей вероятности, летом "красно-синих" могут покинуть ветераны – Лионель Месси и Неймар. Однако потеря Мбаппе станет катастрофой для клуба, мечтающего завоевать кубок Лиги чемпионов. Так что катарские инвесторы не жалеют денег для своего лидера.

Мбаппе в сезоне 2022/23