Летом 2022 года Килиан Мбаппе не сбежал в Реал, а неожиданно подписал новый контракт с ПСЖ. Француз стал одним из наиболее оплачиваемых спортсменов мира. Однако сколько Мбаппе не "корми", а он мыслями в новом клубе.
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Щедрые катарцы
Чтобы удержать своего лидера, ПСЖ подготовило огромный бонус. Если форвард решит остаться в составе чемпиона Лиги 1, то в сентябре получит на свой счет 90 миллионов евро. Не секрет, что клуб не мыслит своего будущего без Мбаппе.
По всей вероятности, летом "красно-синих" могут покинуть ветераны – Лионель Месси и Неймар. Однако потеря Мбаппе станет катастрофой для клуба, мечтающего завоевать кубок Лиги чемпионов. Так что катарские инвесторы не жалеют денег для своего лидера.
Мбаппе в сезоне 2022/23
- В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе демонстрирует отличную результативность: в 41 матче разных турниров он забил 40 мячей и отдал 9 ассистов.
- Контракт француза завершается в 2024 году, но сам футболист сможет продлить его еще на один год.
- Килиан Мбаппе является любимым футболистом президента Франции Эмманюэля Макрона. Политика и форварда связывают дружеские отношения. Когда сборная Франции уступила Аргентине в финале ЧМ-2022, Макрон успокаивал Мбаппе, как маленького ребенка.