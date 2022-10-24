Многие ожидали, что летом Мбаппе перейдет бесплатно в мадридский Реал. Сам игрок не раз заявлял, что хотел бы выступать за этот клуб. Да и руководство "сливочных" вовсю стремилось подписать талантливого нападающего.

Достойно внимания Феномен Марадоны: как за тайм приблизиться к Богу и забить "гол века" на чемпионате мира

Однако в ПСЖ пытались добиться того, чтобы Мбаппе остался. До него даже звонил президент Франции Эммануэль Макрон по этому поводу.

И неожиданно для всех, Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ на три сезона – до 2025 года.

Деньги, деньги, деньги

Уже тогда мало у кого были сомнения, почему Мбаппе решил подписать новый контракт с ПСЖ. Первая – французский нападающий получил рычаги влияния в клубе. Вторая – деньги. Оставалось только узнать, о какой сумме идет речь.

Издание La Parisien установило, что следующие три года пребывания Мбаппе в ПСЖ обойдутся французскому клубу более чем в 630 миллионов евро. Эта сумма имеет три составляющие:

72 миллиона евро за сезон – столько будет получать нападающий ежегодно только зарплаты.

180 миллионов евро – это бонус за подписание соглашения в 2022 году. Эта сумма будет выплачена тремя траншами вне зависимости от того, покинет ли Мбаппе ПСЖ до окончания контракта.

Третья часть – это так называемый "бонус за лояльность". После каждого летнего трансферного окна Мбаппе будет получать от ПСЖ указанную сумму, если останется в клубе. За первый раз – 70 миллионов евро, за второй – 80 миллионов евро и 90 миллионов евро за третий раз.

Превзошел Месси

В 2021 году разгорелся скандал из-за сумм, которые Барселона выплачивала Месси. Как и в случае с Мбаппе, кроме зарплаты, там были и дополнительные выплаты. Тогда за четыре года Месси в Барселоне получил более 555 миллионов евро. Именно безумная зарплата футболиста, приведшая к долгам Барселоны, и не позволила клубу подписать новый контракт с Месси. Летом 2021 года он покинул Барселону свободным агентом и перешел в ПСЖ.