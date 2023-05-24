Влітку 2022 року Кіліан Мбаппе не втік у Реал, а досить несподівано підписав новий контракт з ПСЖ. Француз став одним з найбільш оплачуваних спортсменів світу. Проте скільки Мбаппе не "годуй", а він думками в новому клубі.

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Щедрі катарці

Щоб втримати свого лідера, ПСЖ підготувало величезний бонус. Якщо форвард вирішить залишитися у складі чемпіона Ліги 1, то у вересні отримає на свій рахунок 90 мільйонів євро. Не секрет, що клуб не уявляє свого майбутнього без Мбаппе.

Цілком ймовірно, що влітку "червоно-синіх" можуть залишити ветерани – Ліонель Мессі та Неймар. Проте втрата Мбаппе стане катастрофою для клуба, який мріє здобути кубок Ліги чемпіонів. Тож катарські інвестори не шкодують грошей для свого лідера.

Мбаппе у сезоні 2022/23