По совместному решению игрока и клуба Мбаппе не поедет в США вместе с командой. Форвард после Евро-2024 едет в отпуск, а 7 августа присоединится к "сливочным" на тренировочные сборы.

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Мбаппе в Реале

Во вторник, 16 июля, "королевский клуб" официально представил Килиана Мбаппе как игрока команды на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Французский форвард подписал пятилетний контракт с Реалом.

Сообщают, что Килиан дебютирует за мадридцев в Суперкубке УЕФА против Аталанты. Матч состоится 14 августа в Варшаве. Вместе с Мбаппе к тренировкам вернутся и его партнеры по сборной: Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Орельен Чуамени.

К слову. На Евро-2024 Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции дошел до полуфинала, вылетев от сборной Испании, которая выиграла турнир. Килиан на Евро получил травму носа и забил всего 1 гол с пенальти.

Была информация, что звездный француз в Мадриде будет получать 15 миллионов евро в год. Также Реал будет выплачивать игроку в течение пяти лет бонус за подписание контракта в размере 150 миллионов евро.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Реал выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов. Первый матч в чемпионате Испании в этом сезоне "сливочные" сыграют против Мальорки.