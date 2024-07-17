Энцо Фернандес со своими партнерами по сборной Аргентины исполнил песню об игроках сборной Франции. В 2022 году аргентинцы в финале Чемпионата мира-2022 обыграли французов.

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Последствия для Энцо Фернандеса

В интернете сразу появилось видео с празднования в автобусе "бело-голубых". На записи четко слышен текст песни, которую спели аргентинцы.

Они играют за Францию, но приехали из Анголы. Им нравится тра**ться с трансами. Их мать нигерийка, а отец камерунец, но по паспорту они французы,

– поют игроки.

Сразу после этого видео одноклубники Энцо Фернандеса отписались от футболиста в Инстаграме. Это французские легионеры Челси – Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Маланг Сарр, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Лесли Угочукву.

К слову. Федерация футбола Франции осудила поведение аргентинцев и попросила ФИФА и Ассоциацию футбола Аргентины провести расследование этого случая.

В Челси также осудили поведение Энцо и его партнеров. В Челси считают все формы дискриминации недопустимы, а также гордятся тем, что все люди независимо от культуры или нации являются желанными гостями в клубе. Также в команде для игрока провели внутреннюю дисциплинару процедуру.

Энцо извинился в соцсетях

Игрок сборной Аргентины и Челси в своем инстаграме выложил историю, где извиняется за свое поведение во время празднования победы на Копа Америка-2024. Энцо сказал, что это все эйфория и слова на видео не отражают его убеждений и характера.

Хочу искренне извиниться за видео, опубликованное в моем инстаграме во время празднования сборной. Песня содержит очень оскорбительную лексику, и этим словам абсолютно нет оправданий,

– заявил Фернандес.

В Челси заявили, что ценят публичные извинения своего игрока и надеются, что этого больше не повторится.