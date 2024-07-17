За спільним рішення гравця та клубу Мбаппе не поїде в США разом з командою. Форвард після Євро-2024 їде у відпустку, а 7 серпня приєднається до "вершкових" на тренувальні збори.

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Мбаппе в Реалі

У вівторок, 16 липня, "королівський клуб" офіційно представив Кіліана Мбаппе як гравця команди на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Французький форвард підписав п'ятирічний контракт з Реалом.

Повідомляють, що Кіліан дебютує за мадридців у Суперкубку УЄФА проти Аталанти. Матч відбудеться 14 серпня у Варшаві. Разом з Мбаппе до тренувань повернуться і його партнери по збірній: Ферлан Менді, Едуардо Камавінга та Орельєн Чуамені.

До слова. На Євро-2024 Кіліан Мбаппе разом зі збірною Франції дійшов до півфіналу, вилетівши від збірної Іспанії, яка виграла турнір. Кіліан на Євро отримав травму носа та забив всього 1 гол з пенальті.

Була інформація, що зірковий француз в Мадриді буде отримувати 15 мільйонів євро на рік. Також Реал виплачуватиме гравцю протягом п'яти років бонус за підписання контракту у розмірі 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Реал виграв Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Перший матч у чемпіонаті Іспанії цього сезону "вершкові" зіграють проти Мальорки.