В начале июня 2024 года Реал объявил о подписании Килиана Мбаппе. Игрок перешел к "сливочным" на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с ПСЖ.

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Презентация Килиана Мбаппе

Сначала Мбаппе провел традиционный медосмотр. На фотографии он показывает традиционный жест "пальцев вверх".



Мбаппе проходит медосмотр / Фото ФК Реал

В понедельник, 16 июля, Реал провел официальную презентацию нового нападающего на "Сантьяго Бернабеу", где он и подписал контракт с "королевским" клубом. На стадионе французский футболист побывал в месте хранения всех трофеев Реала.

Руководство "сливочных" подарило Килиану часы и уменьшенную копию стадиона "Бернабеу".

В частности Мбаппе выбрал себе игровой номер и сфотографировался в форме мадридского Реала. Из уважения к Луке Модричу, он оставил ему номер 10, а себе взял номер 9, под которым играл его кумир Криштиану Роналду. В частности Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду, которую он выкрикнул на своей презентации в 2009 году.

Мбаппе повторил легендарную фразу Роналду: смотрите видео

На "Бернабеу" Килиана Мбаппе встретил заполненный стадион

Выход француза на стадион: видео

Также новый футболист Реала уже встретился с главным тренером Карло Анчелотти и украинским голкипером Андреем Луниным.

Презентация Килиана Мбаппе в Реале: фото с официального сайта и соцсетей клуба

Отметим, что контракт Килиана Мбаппе с мадридским Реалом рассчитан до 2029 года.