Килиан Мбаппе отказывается продолжать сотрудничество с французским грандом. Такое развитие событий очень сильно раздражает ПСЖ.

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Уже сложно держать себя в руках

Французский нападающий принял окончательное решение покинуть столицу Франции и начать новый путь с новым клубом и новыми людьми рядом. ПСЖ же, в свою очередь, пытается всеми силами сохранить форварда в команде хотя бы еще на год, однако Килиан только отказывает парижанам, что вызывает у руководства ПСЖ только гнев. Французский гранд направил письмо нападающему, в котором озвучил свои требования. Французский гранд попытался надавить на совесть Килиана, указав ему на нравственные ценности.

Выходом из ситуации могут быть только продажи или продления соглашения до 30 июня 2025 года, что было четко установлено между нами. Именно так все крупные игроки покидали свои команды: оставив крепкое наследие и финансово помогая клубу, который помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью,

– говорится в письме ПСЖ к Мбаппе.

Напомним, что звездный нападающий, контракт которого с парижанами истекает летом 2024 года, решил, что его история в столице Франции уже завершена. Кроме Реала, в борьбу за Мбаппе включился английский Ливерпуль, готовый предложить 200 миллионов евро за именитого форварда. Однако дело может дойти и до того, что Мбаппе просто-напросто остаться ПСЖ с дулей с маком и покинет клуб бесплатно.