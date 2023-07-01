Чемпион Франции парижский ПСЖ сразу после окончания сезона потерял звездного аргентинца Лионеля Месси, который на правах свободного агента пополнил состав Интер Майами. Однако на этом неприятности "красно-синих" не завершились.

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Космический трансфер "королевского клуба"

По сообщению французского журналиста Франсуа Галлардо, в ближайшие часы Килиан Мбаппе станет игроком мадридского Реала. Клубы окончательно согласовали детали контракта. Пока еще неизвестна сумма трансфера 24-летнего форварда.

На следующей неделе нападающий сборной Франции будет официально представлен игроком "королевского клуба". Этот трансфер существенно усилит команду Анчелотти.

Напомним, контракт Килиана Мбаппе с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Нападающий отказался переподписывать соглашение.

Удержать звезду пытался президент Франции Эмманюэль Макрон, которого связывают с Мбаппе дружественные отношения. Однако даже уговоры политика не подействовали на форварда.

К слову. В прошлом сезоне Килиан Мбаппе забил 39 голов в 46 матчах за ПСЖ. Парижане купили нападающего в 2018 году, заплатив за него 180 миллионов евро. Это второй рекордный трансфер в истории футбола.